Анонс на 24 октября
24 октября в 10.00 – Владивосток, «Хронос+» (пр-т Острякова, 13) – мастер-класс «Олимпиады по истории».
24 октября в 18.30 – Владивосток, ул. Пушкинская, 109 – игра-тренинг Drive your life.
24 октября в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «№13», или «Безумная ночь».
24 октября в 19.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Жизель».
24 октября в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – ВИА «Синяя птица».
24 октября в 19.00 – Владивосток, «Виктория» (Партизанский пр-т, 58) – мастер-класс по ораторскому искусству.
24 октября – День без бумаги в России.
24 октября – День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.
24 октября – Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
24 октября – День Организации Объединенных Наций (День ООН).
24 октября – Всемирный день информации о развитии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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