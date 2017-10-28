Новости Анонс

Вчера, 16:14
 

Анонс на 29 октября

29 октября в  18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Смех лангусты».

29 октября в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – полуфинал Приморской лиги КВН.

29-30 октября - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Российско-китайский спортивный фестиваль, посвященный 24-й годовщине установления дружественных связей между провинцией Хэйлунцзян и Приморским краем. Начало в 10.00, открытие в 17.00.

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.

29 октября - Всемирный день псориаза.

29 октября - День работников вневедомственной охраны Росгвардии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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