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Анонс на 18 октября

18 октября в 11.00 – Театр молодежи во Владивостоке (Светланская, 15а) – спектакль «Алиса в Стране чудес». 

18 октября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Эдит и ее демоны». 

18 октября в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – закрытие фестиваля культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона (билеты). 

18 октября в 18.30 – ТВК «Калина Молл» во Владивостоке (Калинина, 8) – практический тренинг «Боль в пояснице: причины и профилактика».

18 октября в 19.00 – FESCO Hall во Владивостоке (Верхнепортовая, 38) – спектакль «Как попасть в рай?». 

18 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – спектакль «Шедевры русского балета». 

18 октября в г. Владивостоке, КСК «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) - Массовые соревнования г. Владивостока по конькобежному спорту «Надежды Владивостока». Начало в 11.00.

18-19 октября в г. Владивостоке с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Краевой фестиваль «Готов к труду и обороне» среди учащихся средне-специальных учебных учреждений. Открытие в 09.00.

18-19 октября в г. Артеме, ледовая арена (ул. Севастопольская, 31/2) - Первенство Приморского края по конькобежному спорту, шорт-трек (многоборье). Начало в 10.00.

18-19 октября в г. Спасск-Дальний, ФОК (ул. Парковая, 43/1) - Кубок Приморского края по рукопашному бою. 

18-20 октября в г. Владивостоке - Чемпионат и Первенство Приморского края по современному пятиборью.

18-20 октября в г. Большом Камне, ФОК (ул. Карла Маркса, 45) - Кубок Приморского края по боксу. Открытие 18 октября в 15.00.

18 октября – День галстука.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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