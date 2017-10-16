Анонс на 17 октября
17 октября в г. Владивостоке, КСК «Фетисов Арена» - мат ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Локомотив» Ярославль. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.
17 октября в 7.00 – морской вокзал Владивостока (Нижнепортовая, 1) – прибытие круизного лайнера Costa Serena.
17 октября в 17.00 – Театр молодежи во Владивостоке (Светланская, 15а) – спектакль «Планета Д».
17 октября в 18.30 – Приморский краевой драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Анна Каренина».
17 октября в 21.00 – бар Trinity во Владивостоке (пр-т Океанский, 48а) – концерт Ивана Панфилова.
17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
17 октября - Международный день кредитных союзов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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