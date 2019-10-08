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Анонс на 30 октября

30 октября в 11.00 в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова во Владивостоке - почтят память погибших в годы репрессий и возложат цветы к Свече памяти.

30 октября в 10.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «СонЛандия». 

30 октябрв 12.00 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Аленький цветочек». 

30 октября в 18.00 – Владивосток, клуб «Антропос» (Пушкинская, 12) – презентация книги «Возвращение века драконов». 

30 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Волшебная флейта». 

30 октября в 19.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Братья Ч.». 

30 октября в 19.00 – Владивосток, Пушкинский театр (Пушкинская, 27) – пианист Симон Грэши. 

30 октября в Казани - матч ХК «Ак Барс» Казань - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

30 октября – День основания Российского военно-морского флота.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России.

30 октября – День инженера-механика в России.

30 октября – День тренера.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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