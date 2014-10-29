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Анонс на 30 октября

Анонс на 30 октября

30 октября в 11.00 - Владивосток, в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова - почтят память жертв политических репрессий. 

30 октября в 12.00 - Владивосток - памятное мероприятие пройдет у мемориала жертвам политических репрессий на Лесном кладбище. 

30 октября в 22.00 - Владивосток, в баре Laundry (ул. Семеновская, 9Б) пройдет вечеринка 404: DJ Nkrdbl & DJ Monetic. 

30 октября в 21.00 - Владивосток, на сцене Театра Молодежи (ул. Светланская, 15а) - мистерия для взрослых в 1-ом действии по рассказам Д. Базиле "Сказка Сказок".

30 октября в 18.30 - Владивосток, Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15) - Концертная программа "Билет в Голливуд".

30 октября - День основания Российского военно-морского флота.

30 октября - День инженера-механика в России. 

30 октября - День тренера в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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