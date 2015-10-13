Анонс на 14 октября
14 октября в 8.00 у Морского вокзала во Владивостоке пришвартуется круизный лайнер Costa Serena. В 17.00 — отход.
14 октября в 16.00 в библиотеке им. Горького (ул. Некрасовская, 59А) во Владивостоке - концерт Арины Бойль "Песни и стихи о любви".
14 октября в г. Нур-Султан. Матч ХК «Барыс» Нур-Султан - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.
14 октября-30 декабря в г. Владивосток, спортзалы команд-участниц. Первый этап чемпионата г. Владивостока по баскетболу, сезон 2019-2020 гг.
14 октября - Всемирный день стандартов.
14 октября - День работников заповедного дела в России.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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