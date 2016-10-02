Анонс на 10 октября
10 октября в 19:00 – Владивостокский цирк (Владивосток, ул. Светланская, 103) – Zivert.
10 октября в 19:00 – библиотека ДВФУ (Владивосток, ул. Алеутская, 65-б) – лекция Максима Жука «Почему Кедди пахнет деревьями, или Метафизика времени в романе Уильяма Фолкнера "Шум и ярость"».
10 октября в 19:30 – Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – юридические консультации.
10 октября в г. Магнитогорске - ХК «Металлург» Магнитогорск - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.
10 октября – Всемирный день психического здоровья.
10 октября – Всемирный день зрения.
10 октября – Всемирный день борьбы со смертной казнью.
10 октября – Международный день каши.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
15.10.2018 Анонс на 16 октября
-
11.10.2018 Анонс на 12 октября
-
10.10.2018 Анонс на 11 октября
-
09.10.2018 Анонс на 10 октября
-
01.10.2017 Анонс на 2 октября
-
02.10.2016 Анонс на 3 октября
Добавить комментарий