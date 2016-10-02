Анонс на 10 октября

10 октября в 19:00 – Владивостокский цирк (Владивосток, ул. Светланская, 103) – Zivert.

10 октября в 19:00 – библиотека ДВФУ (Владивосток, ул. Алеутская, 65-б) – лекция Максима Жука «Почему Кедди пахнет деревьями, или Метафизика времени в романе Уильяма Фолкнера "Шум и ярость"».

10 октября в 19:30 – Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – юридические консультации.

10 октября в г. Магнитогорске - ХК «Металлург» Магнитогорск - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

10 октября – Всемирный день психического здоровья.

10 октября – Всемирный день зрения.

10 октября – Всемирный день борьбы со смертной казнью.

10 октября – Международный день каши.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]