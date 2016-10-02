Новости Анонс

Сегодня, 15:57
 

Анонс на 10 октября

10 октября в 19:00 – Владивостокский цирк (Владивосток, ул. Светланская, 103) – Zivert. 

10 октября в 19:00 – библиотека ДВФУ (Владивосток, ул. Алеутская, 65-б) – лекция Максима Жука «Почему Кедди пахнет деревьями, или Метафизика времени в романе Уильяма Фолкнера "Шум и ярость"».

10 октября в 19:30 – Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – юридические консультации.

10 октября в г. Магнитогорске - ХК «Металлург» Магнитогорск - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

10 октября – Всемирный день психического здоровья.

10 октября – Всемирный день зрения.

10 октября – Всемирный день борьбы со смертной казнью.

10 октября – Международный день каши.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря