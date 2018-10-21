Анонс на 28 октября

28 октября в 18.00 - Библиотека им. А. М. Горького во Владивостоке, ул. Некрасовская, 59А - Исторический лекторий "Владивосток и его Гиляровские" по теме: "Как воевать, если некому и нечем? Планы и возможности обороны российского Дальнего Востока в 1885–1894 гг.".

28 октября в г. Нижнекамске - матч ХК «Нефтехимик» Нижнекамск - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

28 октября - Международный день анимации.

28 октября - Международный день школьных библиотек.

28 октября - День бабушек и дедушек в России.

28 октября - День создания армейской авиации России.













Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]