Анонс на 28 октября
28 октября в 18.00 - Библиотека им. А. М. Горького во Владивостоке, ул. Некрасовская, 59А - Исторический лекторий "Владивосток и его Гиляровские" по теме: "Как воевать, если некому и нечем? Планы и возможности обороны российского Дальнего Востока в 1885–1894 гг.".
28 октября в г. Нижнекамске - матч ХК «Нефтехимик» Нижнекамск - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.
28 октября - Международный день анимации.
28 октября - Международный день школьных библиотек.
28 октября - День бабушек и дедушек в России.
28 октября - День создания армейской авиации России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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