Анонс на 8 октября
8 октября в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа Яна Максина «SEMPRE. Новое измерение».
8 октября в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Матросская тишина».
8 октября в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – скетч-шоу «Однажды в России».
8 октября - г. Находка, с/к «Спартак» (ул. Верхне-Морская, 6). Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» турнира «Восточный» памяти А.С. Ибрагимова. Открытие в 15.00.
8 октября – День командира корабля ВМФ России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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