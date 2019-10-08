Анонс на 19 октября

19 октября с 9.00 до 17.00 — продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока.

19 октября в 9.00 – во Владивостоке, театр «Андеграунд» (Гоголя, 39а) – открытый танцевальный конкурс «Чаплин 2019».

19 октября в 10.00 – во Владивостоке, набережная Цесаревича – фитнес-зарядка в стиле Zumba.

19 октября в 11.00 – во Владивостоке, ТВК «Калина Молл» (Калинина, 8) – благотворительная выставка-раздача котят и кошек .

19 октября в 12.00 – во Владивостоке, ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15) – творческие выходные.

19 октября в 12.00 – в Приморском театре молодежи (Владивосток, ул. Светланская, 15а) – спектакль «Волшебник Изумрудного города».

19 октября в 12.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – экскурсия в Мариинский театр.

19 октября в 13.30 – во Владивостоке, ТЦ «Европейский пассаж» (Русская, 19в) – кастинг детей от 2 до 13 лет в модельную школу.

19 октября в 14.00 – во Владивостоке, Арбат (Адмирала Фокина, 8) – акция в защиту животных, природы и экологии.

19 октября в 15.00 – в приморской публичной библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – клуб «Меломанъ».

19 октября в 15.30 – во Владивостоке, гостиница «Экватор» (Набережная, 20) – клуб разговорного английского языка с американским режиссером Jeremy Workman.

19 октября в 16.00 – во Владивостоке, стадион «Динамо» (Адмирала Фокина, 1) – матч «Луч» – «Енисей».

19 октября в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Травиата».

19 октября в 17.00 – во Владивостоке, «Фетисов-Арена» (Адмирала Фокина, 1) – матч «Адмирал» – «Северсталь».

19 октября в 18.00 – Драматический театр ТОФ (Владивосток, ул. Светланская, 48) – спектакль «Чисто семейное дело».

19 октября в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Шедевры Поля Мориа и Джеймса Ласта».

19 октября в 18.30 – приморский краевой драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Васса».

19 октября в 18.30 – Театр молодежи (Владивосток, ул. Светланская, 15а) – спектакль «Завтра была война».

19 октября в 19.00 – FESCO Hall во Владивостоке (Светланская, 15) – концерт Елены Ваенги.

19 октября в 19.00 – Владивостокский цирк (Светланская, 103) – международный турнир по современному панкратиону 2019.

19 октября в 19.00 – Приморская публичная библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – поэтический вечер «Узкий взгляд».

19-20 октября - г. Владивосток, лесной массив в районе ост. «Варяг» - Фестиваль веревочных техник г. Владивостока (спортивный туризм).

19-20 октября - с/к «Восток спорт» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Первенство г. Владивостока по бадминтону среди юношей и девушек. Начало в 09.00.

19-20 октября - г. Уссурийск - Чемпионат Приморского края по футболу среди женщин.

19 октября – Всероссийский день лицеиста.

19 октября – День военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]