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Анонс на 21 октября

Анонс на 21 октября

21 октября в 17.30 -  г. Владивосток, ул. Светланская 22 (Здание Правительства Приморского края) - пресс-подход к замминистра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову.

21 октября в 19.30, в 21.40 - Владивосток, кинотеатр "Океан" - Фестиваль документального кино Beat Film Festival.

21 октября в 20.00 и в 22.30 - Владивосток, Набережная, 9, крыша "Санремо"  - автокинотеатр - показ фильмов "Остров собак" и "Леди Берд".

21 октября в 19.00  - Владивосток, ул. Пушкинская, 25, приморский краевой центр народной культуры - Киноклуб "Ориент": Открытие 10-го юбилейного киносезона во Владивостоке. Фильм «Клык» / 2009г. /, режиссёр Йоргос Лантимос.

21 октября в 18.00 - во Владивостоке, Калинина 230, ТЦ Диомид, 4-й этаж - Интеллектуальный фитнес для детей.

21 октября в 19.30 - Владивосток, ул. Маковского, 284 - Молодежная команда "Адмирала" в рамках Париматча Чемпионата МХЛ сезона 2020/21 на льду "Фетисов Арены" «Тайфун» проведет домашние матчи регулярного первенства против команды «Динамо», город Москва.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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