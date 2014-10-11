Анонс на 20 октября

20 октября в 14.00 библиотека имени Александра Пушкина во Владивостоке на улице Светланской, 55 празднует юбилей - 95 лет.

20 октября - г. Владивосток, водноспортивный центр ЦСКА (ул. Набережная, 7а). Спортивный фестиваль, посвященный 81-й годовщине образования Приморского края.

20 октября - пригород г. Владивостока, лесной массив (р-н ул. Барбарисовая). Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию среди новичков и ориентированию на велосипедах. Начало в 11.00.

20 октября - г. Владивосток, лесной массив в районе картодрома «Змеинка». Детская велогонка. Начало в 10.00.

20 октября - г. Владивосток, стадион «Строитель» (пр-т 100-лететия Владивостоку, 30б). Первенство г. Владивостока по джиу-джитсу. Начало в 09.00.

20 октября - г. Артем, СТК «Приморское кольцо». Кубок Приморского края по мотокроссу. Начало в 11.00.

20 октября - г. Фокино, спортзал (ул. Ясная, 15а). Чемпионат и Первенство Приморского края по акробатическому рок-н-роллу. Начало в 13.00.20 октября г. Находка, район озера Соленое. Чемпионат и Первенство Приморского края по легкой атлетике (бег по шоссе). Начало в 13.00.

20 октября - День работников пищевой промышленности.

20 октября - Международный день поваров.

20 октября - Международный день авиадиспетчера.

20 октября - День военного связиста в России.

20 октября - День работников дорожного хозяйства в России.

20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]