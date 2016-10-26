Анонс на 27 октября
27 октября в 13.00 в Надеждинском районе (после Кипарисово) — открытие приюта для гималайских медведей.
27 октября в 12.00 во Владивостоке, лесной массив в районе ост. «Варяг». Чемпионат и первенство г. Владивостока «Золотая осень-2019» по велосипедному спорту, дисциплина маунтинбайк, кросс-кантри.
27 октября во Владивостоке, стадион «Динамо» - матч ФК «Луч» Владивосток – ФК «Краснодар-2». 20 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг.
27 октября в 14.00 в СК "Олимпиец" (ул. Батарейная, 2) во Владивостоке - Финал кубка Приморского края по волейболу среди мужских команд. Матч между сильнейшими команда края МГУ и ТГМУ
27 октября - День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).
27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия.
27 октября - Международный день тёщи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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