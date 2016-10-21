Анонс на 12 октября

12 октября в 10.00 во ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) - Фестиваль науки. В программе: интерактивные выставки, мастер-классы, научно-популярные лекции, научные квесты, рассчитанные на школьников, студентов и их родителей. Вход бесплатный.

12 октября в 10.00 в сети ресторанов в г. Владивостоке - Фестиваль тайги.

12 октября в 11.00 во Владивостоке в Малом ГУМе, 3й этаж, "Дом Книги" - Соревнования по скоростной сборке кубика Рубика.

12 октября лига ходьбы "Женьшень" организует поход «Остановка «Варяг» – Ботанический сад» во Владивостоке. Ходокам предстоит пройти 12 километров по местности с ощутимыми возвышенностями. Сбор участников и старт похода - в 9 часов от остановки общественного транспорта «Варяг».

12 октября в г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - Чемпионат и первенство г. Владивостока по кудо. Начало в 09.00.

12 октября в г. Владивосток, стадион «Авангард» (ул. Капитана Шефнера, 2) - Финал командного Чемпионата России по спидвею. СК «Восток» Владивосток – СК «Мега Лада» Тольятти. Начало в 15.00.



12 октября на о. Русский, мыс Ахлестышева - Кубок Приморского края по подводной охоте. Открытие в 11.00.

12 октября в г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - матч БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Руна-Баскет» Москва. Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.

12 октября в г. Иваново - матч ФК «Текстильщик» Иваново - ФК «Луч» Владивосток. 17 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг.

12 октября в г. Челябинск - матч ХК «Трактор» Челябинск - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

12-13 октября в г. Владивосток, теннисные корты (пр-т Красного Знамени, 29) - Чемпионат г. Владивостока по теннису «Золотой рог». Начало в 09.00.

12-13 октября в г. Владивосток, стадион «Динамо» - Краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных», этап всероссийских соревнований. Начало 12 октября в 16.00, 13 октября в 11.30.

12-13 октября в г. Артем, СТК «Приморское кольцо» - Чемпионат Приморского края по пейнтболу. Открытие 12 октября в 10.00.

12-13 октября в г. Уссурийск - Первенство Приморского края по футболу среди девушек.

12 октября в 10.00 во Владивостоке (ул. Чапаева, 5/2 (на территории спортивно-оздоровительного комплекса Заря) состоится финал по автозвуку и тюнингу EMMA Asia 2019. Вход бесплатный.

12 октября - Всемирный день мигрирующих птиц.

12 октября - Всемирный день борьбы с артритом.

12 октября - День кадрового работника в России.

12 октября - Покровская родительская суббота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]