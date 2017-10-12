Новости Анонс

Вчера, 15:10
 

Анонс на 23 октября

23 октября в 11.00 во Владивостоке, ул. Фонтанная, 12 (у Мемориала памяти погибших сотрудников органов внутренних дел на территории Храма Святого Игоря Черниговского) - митинг в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

23 октября в 13.00 – Центральная библиотека им. А. П. Чехова во Владивостоке (пр-т 100 лет Владивостоку, 48) – лекция «Российские писатели о Владивостоке». 

23 октября в 18.00 – библиотека им. А. М. Горького во Владивостоке (Некрасовская, 59а) – открытие выставки «Загадочная страна удэге».

23 октября в 18.30 – Театр имени М. Горького во Владивостоке (Светланская, 49) – спектакль «Фрегат "София"». 

23 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 14) – опера «Царская невеста». 

23 октября в 19.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концерт оркестра войск национальной гвардии РФ. 

23 октября в 19.00 – Seven, Владивосток (Жигура, 26а) – мастер-класс «Коучинг – навык XXI века».

23 октября в 19.30 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Динамо». 

23 октября в г. Волгограде - матч ФК «Ротор» Волгоград - ФК «Луч» Владивосток. 19 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг.

23 октября в г. Екатеринбурге - матч БК «Уралмаш» Екатеринбург - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.

23-27 октября в 13.00 во Владивостоке, спортзал СОШ №82 (ул. Адмирала Горшкова, 26) - Кубок г. Владивостока по гандболу.

23 октября – Международный день снежного барса.

23 октября – День работников рекламы в России.

23 октября – День осведомленности о синдроме кабуки.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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