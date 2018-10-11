Анонс на 26 октября

26 октября в 9.00 – музей Техника XX века в Приморском крае (Владивосток, ул. Грязелечебница, 21, стр. 2) – день открытых дверей.

26 октября в 10.00 – сопка Бурачка во Владивостоке – субботник с целью сохранения хвойных деревьев.

26 октября в 10.00 – набережная Цесаревича во Владивостоке – фитнес-зарядка в стиле Zumba.

26 октября в 10.00 – «Семь футов» (Лейтенанта Шмидта, 17) – интерактивный квест Vladi cake.

26 октября в 10.00 – «Мастер Классная» (Владивосток, ул. Окатовая, 37) – мастер-класс по рисованию «Осенний пейзаж».

26 октября в 11.00 – СК «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7-б) – Кубок Владивостока по ММА.

26 октября в 12.00 – бухта Тихая – экологический субботник «Чистота спасет мир!».

26 октября в 12.00 – ТРЦ «Черемушки» (Владивосток, ул. Черемуховая, 15) – творческие выходные.

26 октября в 12.00 – библиотека «БУК» во Владивостоке (Светланская, 55) – встреча "Do you speak english?"

26 октября в 13.30 – ТЦ «Европейский пассаж» во Владивостоке (Русская, 19в) – кастинг для детей от 2 до 18 лет в модельную школу.

26 октября в 14.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Щелкунчик».

26 октября в 14.00 – Дворец культуры железнодорожников во Владивостоке (пр-т Партизанский, 62а) – гала-концерт конкурса современной хореографии «Танцевальный квартал».

26 октября в 15.00 – ТВК «Калина Молл»во Владивостоке (Калинина, 8) – концерт приморского джаз-банда Positive Light.

26 октября в 17.00 – Центр современного искусства «Заря» во Владивостоке (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – лекция куратора Тибо де Ройтера (Германия).

26 октября в 18.00 – Драматический театр ТОФ во Владивостоке (Светланская, 48) – спектакль «Любовь людей».

26 октября в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Поющая мечта».

26 октября в 18.30 – библиотека «БУК» во Владивостоке (Светланская, 55) – ликбез «Трикстеры "Как задолбали эти клоуны!"».

26 октября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Дама с камелиями».

26 октября в 19.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – спектакль «Охота на мужчин».

26 октября в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – спектакль «Двое в лифте, не считая текилы».

26 октября - г. Ревда. БК ТЕМП-СУМЗ-УГМК Ревда - матч БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.

26-27 октября в 11.00 - Владивосток, лесной массив в районе ост. «Варяг» - Кубок г. Владивостока по спортивному туризму, дистанция комбинированная.

26 октября – Всероссийский день гимнастики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]