Полосатый навигатор для иностранных гостей в Приморье

Как отмечают специалисты департамента туризма Приморья, бесплатная городская мобильная туристско-информационная служба «Полосатый навигатор» была запущена в июле для информирования гостей и местных жителей о возможностях отдыха в крае, мониторинга качества работы и предоставления услуг в сфере туризма, а также формирования положительного имиджа территории как туристкой дестинации. Ребята-волонтеры в ярко-оранжевой форме с атрибутами символа края – тигриными лапками, стали еще одной «фишкой» в позиционировании Приморья, которая действительно понравилась иностранным туристам.

В проект вовлечены добровольцы региона – около 20 человек, среди которых представители центра серебряных волонтеров «Симург». Все они владеют информацией о городе и крае, а также знают иностранные языки.

Навигаторы работали на трех самых популярных туристских маршрутах Владивостока – Спортивная Набережная, Арбат и Центральная площадь.

«Всего за два месяца работы к нам за помощью обратились более 500 иностранных туристов. Гости нашего города в полном объеме получали не только консультацию и помощь по отдыху в Приморье, но и карты города и края на русском и иностранных языках. Путешественники по достоинству оценили проект и следующим летом “полосатые навигаторы” обязательно вновь выйдут на улицы Владивостока», – рассказали в Туристско-информационном центре Приморья.

Кроме того, опытом Приморского края по реализации проекта заинтересовались коллеги из других регионов России. Поэтому на «полях» пятого Восточного экономического форума было подписано соглашение с Ассоциацией ТИЦ Дальнего Востока по внедрению и запуску службы в субъектах страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]