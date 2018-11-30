"Дальневосточная перспектива": самые востребованные профессии в регионах Дальнего Востока
В очередном выпуске "Дальневосточной перспективы" итоги V Восточного экономического форума, а также истории о самых перспективных предприятиях Дальнего Востока, в которых есть десятки вакансий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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