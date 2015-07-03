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ГТРК «Владивосток» совместно с Русфондом продолжает благотворительный проект: мальчику из Фокино требуется помощь приморцев. Видеорепортаж Евгении Егошиной.

Мальчику из Фокино требуется помощь приморцев. ГТРК «Владивосток» совместно с Русфондом продолжает благотворительный проект. На этот раз необходимо собрать деньги на лечение Коле Полусмаку. У мальчика ДЦП. А недавно проявились новые симптомы неизвестного заболевания. Ребенку требуется обследование в Москве. Каждый телезритель может помочь, просто отправив смс-сообщение на номер 5542 со словом «ДЕТИ».

Небольшой мультфильм, который показывает журналистам Коля, он сделал сам. Не смотря на проблемы со здоровьем, мальчишка из Фокино учится в школе, с радостью занимается спортом и поражает окружающих своим оптимизмом и жизнелюбием. Даже десятки реабилитаций в разных уголках страны Коля воспринимает с благодарностью, как путешествия. Собирает портфолио.

А мечтает стать Коля художником. Но болезнь мешает. Сначала родовая травма - в последствии которой у ребёнка появился детский церебральный паралич. А теперь головные боли и тошнота - симптомы пока неизвестного семье Полусмак недуга мучают ребенка уже 3й год.

Светлана Полусмак, мама Коли: - «Как установил сумму институт медицинских технологий — 200 тысяч рублей. Нам выставили вот такой вот счет. Собрать мне с ребенком инвалидом не под силу такую сумму...»

Русфонд и ГТРК «Владивосток» объявляют сбор средств. Отправьте сообщение  на короткий номер  со словом «ДЕТИ». Стоимость смс — 75 рублей. Перевести  пожертвования можно и через мобильное приложение. Подробная информация есть на сайте Русфонда. После диагностики и лечения в Москве семья вернётся к реабилитации ДЦП.

Светлана Полусмак, мама Коли - «Есть возможность, чтобы он дальше преодолевал свои трудности! Самостоятельность — есть такая возможность!»

Одеться, налить себе чай и научиться с помощью коляски и трости передвигаться по улице. Это всё реально. Люди с таким же диагнозом как у Коли становятся даже учеными и спортсменами. Просто в отличие от здоровых, им надо в этом немного помочь


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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