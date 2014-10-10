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Приморье скоро может останется без яйца. Видеорепортаж Виктории Сатдаровой.

За последний год производство в крае сократилось почти на 15 процентов. Что мешает развитию фермерства и как государство помогает местным производителям выясняла Виктория Сатдарова.

Барнаул, Иркутск и даже Удмуртия — 50 процентов яиц на прилавках в магазинах представлены из других городов России. Причем если сравнить стоимость на местную продукцию, она значительно уступает в цене гостям из центральных регионов.

Петр Давыдов, заместитель директора ООО «Птицефабрика Уссурийская»: - «Мы не жируем на сегодняшний день. У нас были грандиозные планы на развитие производства. Конкуренция нас довела до этого. Увеличились цены на кормовые, на зерно, все же потихоньку растет топливо, корма, зарплаты и всё прочие. А цена на яйцо у нас не слишком выросла. Себестоимость увеличилась, а цена нет. Мы в рынке работаем. У нас поступает в край и Сибирское яйцо и Хабаровское. Все по низким ценам сбрасывают яйцо со своего рынка».

Здесь не патриотизм, а чистая математика. Магазинам просто не выгодно брать местное яйцо. Приморские фермеры корма в основном закупают в основном из Алтая, Сибирской и Амурской областях, стоимость на местное зерно в разы выше. Если ещё 4 года назад пшеница стоила 6 рублей за килограмм, то сейчас цена в два раза выше. А соя с привычных 13 рублей подскочила до 25. Фермеры хотели бы выдавать куриное яйцо в промышленных объемах, но боязнь стать неконкурентоспособными мешает эту сбыться. Поэтому некоторые приморцы сменили направление.

Андрей Бронц, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края: - «Почему перепелки, объем они занимают относительно небольшой. Потому что завести курицу-птицу, которая несушка. Для них нужны будут другие финансовые вложения, там всё будет измерятся совершенно другими цифрами, в десяток раз больше. И порог рентабельности, допустим 18 тысяч, я не знаю реально ли с несушками, с таким поголовьем выйти на рентабельность, чтобы быть конкурентоспособным и по сравнению, допустим, с сибирским яйцом».

Напомним, что в начале 2019 года в Михайловной районе закрылась одна из крупнейших птицефабрик Дальнего Востока, официальная причина — птичий грипп. Но эта далеко не единственная проблема в развитии местное производства. Субсидии, привлечение инвесторов, предоставление кредитов — такая поддержка необходима для улучшении ситуации. Так например, Ленинградская и Сибирская области уже который год занимают лидирующие позиции в птицеводстве и превышает показатели в 5 раз.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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