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Вчера, 21:08
 

В России предлагают купить яйцо динозавра за 771000 рублей

В России предлагают купить яйцо динозавра за 771000 рублей

Житель Поморья нашел яйцо динозавра с зародышем, и утверждает, что ему от 65 до 120 миллионов лет. Мужчина продает находку за 771 тыс. руб., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ФедералПресс.

По словам продавца, яйцо было найдено в реке Онега в 2010 году. Рыночная стоимость яйца «определяется наличием в нем эмбриона», яйцо стоит 771 тыс. руб. Мужчина утверждает, что внутри яйца есть зародыш теропода, это подотряд хищных ящеротазовых динозавров. Продавец поделился с журналистами, что не отдавал яйцо на экспертизу, потому как он ветеринар и полностью понимает, что это за вещь.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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