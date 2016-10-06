В России предлагают купить яйцо динозавра за 771000 рублей
Житель Поморья нашел яйцо динозавра с зародышем, и утверждает, что ему от 65 до 120 миллионов лет. Мужчина продает находку за 771 тыс. руб., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ФедералПресс.
По словам продавца, яйцо было найдено в реке Онега в 2010 году. Рыночная стоимость яйца «определяется наличием в нем эмбриона», яйцо стоит 771 тыс. руб. Мужчина утверждает, что внутри яйца есть зародыш теропода, это подотряд хищных ящеротазовых динозавров. Продавец поделился с журналистами, что не отдавал яйцо на экспертизу, потому как он ветеринар и полностью понимает, что это за вещь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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