Участие в мероприятии приняли делегаты более чем из 20 стран мира. Среди женщин чемпионат проходит в шестой раз. Участники упорно соревновались за право быть лучшими. Сборная России одержала победу во всех общекомандных зачётах.

За спиной 13 часов перелета. Родные и близкие скромно встречают в аэропорту. Оксана Юцус ,диспетчер службы спасения МЧС, теперь уже трехкратная чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту. Девушка, которая привыкла быть стрессоустойчивой и не терять самообладание, скромно говорит о своей победе.

Оксана Юцюс, трехкратная чемпиона мира по пожарно-прикладному спорту: - "На самом деле, это никак не ощущается, кроме как на словах, потому что ничего не меняется при этом. Ты как был спортсменом, который стремится показать высокий результат, так и остаешься им."

Сборная России показала хороший результат в обще-командных зачетах. Девушкам легко поддались полоса препятствий и пожарная эстафета, боевое развёртывание и штурмовая лестница.

Победа нашей спортсменки в очередной раз показала, что пожарно-спасательный спорт в регионе развивается.

Игорь Швец, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Приморского края: -"Я думаю что, пожарно-прикладной спорт и впредь будет развиваться на территории Приморского края. И мы добьемся еще более существенных результатов. А Оксана нам в этом поможет , потому что имея такой большой, шикарный опыт в участии международных соревнований. Конечно даст значительный толчок для нашей молодежи , для наши детей, юношей, которые готовятся к сборной команде. И впредь мы будем с достоинством нести честь приморского спорта."

«Горящий» спорт в прямом смысле слова продиктован жизнью. Рожден в условиях чрезвычайных ситуаций. Чтобы потом, применять эти навыки в жизни лучшие из лучших встречаются в профессиональном спорте. В следующем году чемпионат мира будет принимать Казахстан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]