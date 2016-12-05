Эта сумма включает в себя сразу 2 программы. Благодаря им сейчас и преображается город. Укладка нового асфальта, установка детских и спортивных площадок - всё это лично контролирует глава города Александр Авдеев.

Санитарная подрезка сухих веток позволит дереву вписаться в обновлённый дворовый пейзаж. На Лазо, 31 капитальный ремонт территории уже на финишной прямой. Здесь установили бордюр, сейчас делают ливнёвки, а со дня на день займутся укладкой асфальта.

Галина Прохорова, житель Артёма: - "Сколько лет мы в лужах сидели. Дождь пойдет и как в море. А сейчас счастливы. Вообще бесподобно. Ещё асфальт не положили, а положат вообще красотища будет.

А возле 30-го дома новое дорожное полотно уже уложили. И территорию расширили. Теперь 4,5 метра совмещают парковочную и пешеходную зоны. Места хватает и для велосипедистов.

Алексей Холопов, житель Артёма: - "Я рядом смотрю соседние районы очень сильно изменились. Хорошо, красиво стало."

В этом году в Артёме одновременно преображаются сразу 75 придомовых территорий. Из них 15 входят в проект «Комфортная городская среда». Остальные 60 - победители губернаторской программы «1000 дворов». Установка воркаутов и детских площадок строго под контролем главы города.

Александр Авдеев, глава Артёмовского городского округа: - "Показатель — это жители. И, если что-то плохо, то они сразу выходят и начинается диалог, что где-то или что-то их не устраивает."

Не с критикой, а с пожеланиями спешат артёмовцы к главе города. Хотя многие недочёты, как инженер-строитель, он видит и сам.

Работы по благоустройству ведутся с опережением, поэтому времени на исправление недочётов достаточно. А учитывая, что облагораживаются территории синхронно, все 75 дворов будут сданы в срок. Сдача объектов запланирована на конец октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]