Новости Общество Культура Видеорепортаж

Сегодня, 15:13
 

Шедевр архитектуры в п.Углекаменск нуждается в масштабном ремонте. Видеорепортаж Максима Каленника.

Классицизм, ар-деко, постконструктивизм и даже барокко-  удивительное сочетание стилей соединили и воплотили 60 лет назад при строительстве Дворца культуры в приморском Углекаменске. Сегодня этот шедевр архитектуры нуждается в масштабном ремонте. Красотой и величием редкого для Приморья здания восхищались корреспондент Максим Каленник и оператор Денис Юнак.

Устремиться в небо этим колоннам только греческий фронтон не позволяет.  На его парадном фасаде — классический резной барельеф. С оркестрантами-  они как будто с Эллады прибыли. И пятиконечная звезда венчает композицию. Она тоже устояла спустя десятилетия. Помпезно и величественно возвышается над приморским Углекаменском сталинский ампир.

Дворец торжественно открыли в 59-м. Углекаменск тогда Северным Сучаном назывался. Четыре года здание всенародным трудом возводил трест «Дальшахтострой». В декабре каменному шедевру сталинской эклектики «стукнет» 60. К юбилею такого родного, но, с большой буквы- Дворца, всем поселком готовятся. Пока нашли деньги на замену чердачных перекрытий фронтона и частично- обновление фасада.

Татьяна Кайдаш, заместитель директора Дворца культуры, п.Углекаменск: - "О капитальном ремонте мы мечтаем давно. Я работаю семь лет и семь лет мы составляем сметы, подаем заявки и делаем запросы. В 2022 году мы войдем в программу и, думаю, наш ДК станет на капитальный ремонт полностью."

Жанна Цыплакова, культорганизатор Дворца культуры, п.Углекаменск: - "За состоянием дворца наблюдала шахта. И тогда это было величественное здание, именно Дворец! Такое монументальное здание не должно уйти."

Уголь в Углекаменске двадцать лет не добывают, но день шахтера в этих залах отмечают каждый год. А еще, в колонном - утренники новогодние с большой елкой проводят, сюда же на танцы приглашают. В большом, с потолком  фигурным - концерты дают. Два хореографических ансамбля, множество кружков и библиотека во дворце прописаны.

Татьяна Головаха, методист Дворца культуры, п.Углекаменск: - "Всю эту красоту надо видеть красивой! Не так, чтобы это все в трещинах, все рушиться. Конечно, мы хотели бы помощи и я думаю, мы ее дождемся."

В краевом департаменте культуры подтвердили: финансы на капитальный ремонт найдут, но для этого администрация Партизанска, к которому и относится Углекаменск, должна подать заявку. С пакетом документов и уже готовой экспертизой о текущем состоянии шедевра сталинского ампира.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Как РФ должна реагировать на инцидент в Японском море:



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря