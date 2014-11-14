Сегодня на острове Русский разъяренный автолюбитель с угрозами набросился на сотрудника Примгосавтонадзора. Конфликт случился прямо на глазах у нашей съемочной группы. Его инициатор гневно высказался на камеру. О том, почему в обычных штрафах люди массово видят вселенский заговор и почему люди не верят в законность именно передвижных фоторадаров?

Поддельные «письма счастья» от частников, «накрутка» камеры на штрафы и даже слежка за людьми. Мобильный фоторадар «Крис-П» враг номер один для многих автомобилистов.

Автолюбитель: - "У нас такие пробки. Чуть-чуть там на пять километров превысил скорость, где дорога свободная и сразу тебе штраф приносят."

Автолюбитель: - "Было бы не плохо, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. Но все-таки, бороться с ними надо не такими, на мой взгляд, несколько подлыми методами. Потому что они порождают ответную подлость."

А иногда и жестокость. В Хабаровске мужчина напал на инженера. А в Артеме десяток автолюбителей и даже велосипедисты бойкотировали работу радара, закрыв обзор своим транспортом.

Специалисты уверяют, все камеры фиксации скорости в Приморье - исключительно краевая собственность. Обслуживает их Примгосавтонадзор. Мобильные комплексы сейчас разворачивают в Артеме у остановки «Фабрика пианино» и в районе 19-ой школы, а также на острове Русский, у перекрестка на Канал. Нарушения напрямую передают в ГАИ.

Павел Мезенин, директор департамента по координации правоохранительной деятельности исполнения административного законодательства: - "Все в зависимости от обстановки и сезонности даже. Где у нас происходят аварии, там и есть необходимость. Все это ставится по согласованию с ГАИ."

Почти шестьсот тысяч нарушений скоростного режима с начала года зафиксировали переносные и стационарные комплексы края. Сумма штрафов колоссальная — около трехсот пятидесяти миллионов рублей.

Однако замечания к работе мобильных комплексов все же есть. У операторов нет официальных удостоверений. Иногда технику и вовсе прячут в кустах. Именно эту тему поднимали на прямой линии с президентом. Летом в Госдуму внесли новый законопроект о правилах расстановки камер на дорогах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]