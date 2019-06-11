Чиновники «обломили» гонщиков на острове Русский
Новые камеры фиксации скорости заметили подписчики канала «Экипажи ДПС», — сообщают «Вести: Приморье».
На о. Русский, в районе Океанариума, установили камеры фиксации скорости. Об этом сообщили подписчики инстаграм канала @dps_vl.
«Массовый облом гонщикам по всему городу (и не только) решили устроить власти», — написали в паблике.
Приморцы разделились на два лагеря: одни подсказали способы, как обмануть камеру, другие похвалили нововведение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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