Чиновники «обломили» гонщиков на острове Русский





Новые камеры фиксации скорости заметили подписчики канала «Экипажи ДПС», — сообщают «Вести: Приморье».

На о. Русский, в районе Океанариума, установили камеры фиксации скорости. Об этом сообщили подписчики инстаграм канала @dps_vl.

«Массовый облом гонщикам по всему городу (и не только) решили устроить власти», — написали в паблике.

Приморцы разделились на два лагеря: одни подсказали способы, как обмануть камеру, другие похвалили нововведение.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]