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Во Владивостоке пылает квартира в новостройке

Во Владивостоке пылает квартира в новостройке

Фото: Инстаграм @dps_vl

Как сообщили подписчики канала Экипажи ДПС, на улице Приморской, 4,  горит квартира на 7 этаже, — передают «Вести: Приморье».

Пожарные приступили к тушению. Данных о пострадавших и причинах возгорания нет.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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