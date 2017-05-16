Во Владивостоке пылает квартира в новостройке

Как сообщили подписчики канала Экипажи ДПС, на улице Приморской, 4, горит квартира на 7 этаже, — передают «Вести: Приморье».

Пожарные приступили к тушению. Данных о пострадавших и причинах возгорания нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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