В Приморье в горящей квартире погибли женщина и ее дочь

В среду, 6 ноября, в Партизанске сгорела квартира. В помещении пожарные обнаружили тела двух погибших – молодой женщины и ее трехлетней дочери.

Как сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 09:18 в пожарно-спасательную службу Партизанска поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме на улице Свердлова горит квартира.

Первые расчеты пожарных прибыли в 09:28 и приступили к тушению. Квартира на третьем этаже была полностью объята пламенем. Кроме того, огонь перекинулся на два балкона.

На месте происшествия были обнаружены два человека без признаков жизни.

В 09:49 пожар был локализован, в 09:57 – полностью ликвидирован на площади 45 кв. м. На тушении были задействованы 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru