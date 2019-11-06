В Приморье в горящей квартире погибли женщина и ее дочь
В среду, 6 ноября, в Партизанске сгорела квартира. В помещении пожарные обнаружили тела двух погибших – молодой женщины и ее трехлетней дочери.
Как сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 09:18 в пожарно-спасательную службу Партизанска поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме на улице Свердлова горит квартира.
Первые расчеты пожарных прибыли в 09:28 и приступили к тушению. Квартира на третьем этаже была полностью объята пламенем. Кроме того, огонь перекинулся на два балкона.
На месте происшествия были обнаружены два человека без признаков жизни.
В 09:49 пожар был локализован, в 09:57 – полностью ликвидирован на площади 45 кв. м. На тушении были задействованы 20 человек личного состава и пять единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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