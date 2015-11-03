26 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Приморье
10 ноября около 13.30 в пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень поступило сообщение о том, что на улице Блюхера произошёл пожар в пятиэтажном кирпичном многоквартирном доме гостиничного типа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Пожарные установили, что горит квартира на первом этаже. Огнем были охвачены мебель, полы, дверь. Отмечалось сильное задымление.
Из отрезанных дымом квартир было эвакуировано 26 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
В 13.55 пожар был локализован, в 15.01 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. К тушению привлекались 22 человека личного состава и 6 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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