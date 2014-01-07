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Вчера, 23:21
 

Автохам перегородил тротуар в самом центре Владивостока

Автохам перегородил тротуар в самом центре Владивостока

Фото: Инстаграм @dps_vl

Подписчики канала «Экипажи ДПС» возмущены поступком водителя британского авто, который припарковал машину прямо на тротуаре, — сообщают «Вести: Приморье».

«Просто какой тупости и наглости поступок у водителя Land Rover! Заехал на тротуар напротив кинотеатра Уссури и пошёл смотреть кино, перегородив весь тротуар. Вот как его можно охарактеризовать?" - задал вопрос администратор канала. 

Подписчиков дважды спрашивать не пришлось — вероятнее всего, водителю икалось весь фильм.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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