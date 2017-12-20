"Лексусам" всё можно": приморцы возмущены действиями "автохамов"

Жители Находки возмущены действиями автолюбителей, которые припарковали свои машины прямо на тротуаре, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на nakhodka_tv.

"Водителей "Мазды" и "Лексуса" ввчера поставили свои машины прямо на единственную пешеходную дорожку, напротив дома по Находкинскому проспекту, 50 на Заводской. Автохамы!», - сообщает паблик.

"А что "Лексус" в подьезд не заехал? Бедняге водителю вокруг дома пришлось идти",

"Лексусам всё можно",

"Вот из-за таких водителей и отношение к остальным скотское. Уважай пешихода!!!! Зима, гололёд",

"Сфотайте с двух сторон и на сайт ГИБДД, пару раз штраф оплатит, включит мозг", - комментируют подписчики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]