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"Лексусам" всё можно": приморцы возмущены действиями "автохамов"
Жители Находки возмущены действиями автолюбителей, которые припарковали свои машины прямо на тротуаре, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на nakhodka_tv.
"Водителей "Мазды" и "Лексуса" ввчера поставили свои машины прямо на единственную пешеходную дорожку, напротив дома по Находкинскому проспекту, 50 на Заводской. Автохамы!», - сообщает паблик.
"А что "Лексус" в подьезд не заехал? Бедняге водителю вокруг дома пришлось идти",
"Лексусам всё можно",
"Вот из-за таких водителей и отношение к остальным скотское. Уважай пешихода!!!! Зима, гололёд",
"Сфотайте с двух сторон и на сайт ГИБДД, пару раз штраф оплатит, включит мозг", - комментируют подписчики.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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