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«Ему можно, он на Lexus»: жители Владивостока возмутились действиями водителя

«Ему можно, он на Lexus»: жители Владивостока возмутились действиями водителя

Источник фото: pixabay.com / dpscontrol_125rus

Жители Владивостока в очередной раз обратили внимание на водителей, которые паркуются на тротуарах, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель автомобиля Lexus нашел удобный для себя способ припарковать машину у жилого дома. Причем сделал это под окнами на тротуаре. Вероятно, владелец автомобиля не задумывался о том, что пешеходам придется выйти на проезжую часть. И тем более не подумал о тех, кто проходит этот участок с детьми, колясками или тростью.

Ну как вам парковка?

, пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

В комментариях жители города отметили, проблему можно решить очень просто. Предложили много способов.

«Классная тачка, мне нравится, и номера офигенные».

«Ждёт сосульку с крыши».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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