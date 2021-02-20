«Король» парковки получил диплом с громким названием от жителей Владивостока

Жители города в очередной раз обратили внимание автовладельцев на правила парковки, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на одной из улиц города водитель автомобиля Suzuki припарковал свою машину на тротуаре, перекрыв движение пешеходов. При этом автомобиль встал ровно под знак «Работает эвакуатор».

Неравнодушные жители, которые, вероятно, устали от действия таких грамотных водителей, решили вручить "Диплом *удака", в котором отметили уникальность водителя и его действий на дороге города.

В комментариях паблика vdk.nadzor приморцы отметили, это креативный подход к тому, о чем стоит помнить водителям в городе.

«Вот правильно, побольше бы таких дипломов бы выдавали, ну если у нас реально паркуются как му....и».

«Хороший диплом».

«Удивили весь город в таких парковщиках как за здрасте. Возле дома тротуары забиты а мы по дороге шлёпаем».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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