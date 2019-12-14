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Жители дома нашли способ наказать водителя за парковку во дворе

Жители дома нашли способ наказать водителя за парковку во дворе

Источник фото: pixabay.com / dpskontrol125rus

Во Владивостоке в одном из жилых дворов горожане наказали горе-водителя за парковку на тротуаре, сообщают «Вести:Приморье».

На капот машины ему положили мешок камней. Вероятно, этими действиями водителю дали понять, что наказание неизбежно. И его можно понести даже от рук тех, кто живет рядом. Ранее в приморских пабликах появлялись посты о том, какой вид наказания для таких водителей выбирают жители города, одни заставляют машину мусорными пакетами, другие кладут их на авто. Были случаи, когда припаркованные у мусорных баков машины оказывались заблокированы.

В комментариях отметили, может быть после такого водитель поймет, что парковать машину на тротуаре не следует. Также в паблике уточнили, действие происходило на улице Луговой.

«Всё правильно».

«Ну ведь явно не на 5 минут припарковался, даже если нет мест».

«Если не было ночью места, переставить машину утром не седьба, не».

«Ну там нет мест для парковки , там не он первый так встаёт и нет ни у кого проблем»

«Катастрофически не хватает мест для парковки .в городе уже столько автомобилей, что уже ездить негде. Луговая утром и вечером стоит».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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