«Война соседей» разразилась в одном из дворов многоэтажек

Во Владивостоке во дворе дома на улице Аллилуева разразился скандал, участниками которого стала водитель малолитражки и, вероятнее всего, пешеходов, сообщают «Вести:Приморье».

На фото, опубликованном в паблике dpskontrol125rus, видно, что на припаркованную машину поставили мешки с мусором. Скорее всего, жильцам не нравится, что машина стоит на тротуаре или у входа в подъезд. И, выставляя на нее мусор, владельцу говорят, что он неправильно припарковался. Также стоит обратить внимание на записку, которую, вероятно, написал владелец автомобиля. В ней автор указывает, прежде чем гадить, стоит попробовать самому заработать на машину и купить ее.

Вероятно, проблема не решится еще долго, так как горожане, знакомые с тем районом, утверждают, места для парковки авто там действительно не хватает.

«Так там не на одной машине это безобразие и не первый день! Там у них реально негде парковаться. И места там для колясочников, инвалидов, яжмамок и всех кому просто хочется пройти - ***! Девушка пишет за 3 квартала парковаться. Вы серьёзно? Вы, наверное, так и делаете, когда приезжаете в ***? Вот там точно пройти негде от количества даже не машин жителей этого дома».

«Потом удивляются почему окна обливают в хатах дегтем».

«Может стоит показать как припаркована эта королевская повозка?».

«*** эти мешки возле мусорки, пусть потом убирают».

«Так может мусор поставил сосед, который имеет более дорогую машину и более здравую голову в отношении парковки?».

«У меня б даже мысли в голове не возникло так машину припарковать, ну это ж вообще мозгов не иметь, еще и обижаться. Если мест нет, за 3 квартала можно припарковать, либо места на стоянках поискать. Короче, умные люди не делают свои проблемы вашими».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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