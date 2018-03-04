«Отомстили жестко»: жители дома наказали «непослушную» соседку

Неприятная ситуация произошла с владелицей малолитражного автомобиля во дворе дома по улице Енисейской, сообщают «Вести:Приморье».

«Вторая речка, ул. Енисейска. Девочка постоянно парковалась посередине двора дома, даже при свободных местах, чем мешала многим жильцам. Человек наверное приехал с глухой деревни и если там это привычный способ парковки ТС, то жители Владивостока по ул. Енисейская не одобрили такой подход и облили ее Виц зеленкой сегодня ночью»,

описали ситуацию в одном из приморских пабликов.

Горожане неоднозначно отнеслись к тому, как соседи решили наказать владелицу Toyota Vitz. Кто-то сказал, правильно сделали. Другие наоборот упрекнули за поступок тех, кто проявил инициативу.

«Отличная идея всм ей не объяснили как парковаться? А в автошколе она что делала? Не умеешь парковаться, катайся на автобусе, либо учись», «А то авто , которое спереди стоит - разве тоже не по середине ?», «Вот честно, по фото не понятно чем она мешает впереди Машина стоит точно так же, проезд по обеим сторонам есть, в чем проблема? Фото бОльшего ракурса бы сделали, может тогда было бы понятно» «остаточно было положить записку под дворник», «Ну если до неё по другому не доходит... Есть такие.», «Девочка может слабо понимает как правильно парковаться,не было ни одного мужика просто объяснить как правильно.Зеленкой то проще.», «В глухих деревнях люди намного адекватные, чем в вашем Владивостоке», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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