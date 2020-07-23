Способы наказания владельца белого авто предлагают граждане
Ситуация с парковкой автомобиля Toyota Prius возмущает жителей, проживающих в доме 46 на улице Сахалинской, сообщают «Вести:Приморье».
Автор поста объяснил, машину ставят так, что ее очень трудно объехать с любой из сторон. Несмотря на то, что по фото кажется, места достаточно. Однако те, кто знает особенности придомовой территории уверены, машина припаркована так, как удобно лишь владельцу белой Toyota.
, пишет авто поста в паблике dpskontrol125rus.
В комментариях подписчики возмутились поведением владельца данной машины и предложили варианты, как дать понять хозяину транспортного средства, что он не прав.
«Да там со всех сторон можно объехать, если умеешь водить авто».
«Интересна позиция тех людей, кто пишет что с двух сторон можно легко проехать. Не надо писать, если вы не знаете особенностей ландшафта. Слева обрыв, и можно проехать тютелька в тютельку к этому приусу. На паджеро человек сегодня не смог объехать его, потому что слева резко обрыв идёт. Другой вопрос, почему мы все должны каждый день объезжать его, стараясь не зацепить, и не угодить в обрыв. Проблема просто в человеческом пофигизме, бросил посередине и пошёл, он не думает что другие люди будут тоже парковаться».
«Только о себе думают потом пусть не обежается если теранут машину».
«Спустите ему колеса, делов то».
«*** по лобовухе, этот нехороший человек сразу туда дорогу забудет, вот и освободится пооезд».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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