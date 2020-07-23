Способы наказания владельца белого авто предлагают граждане

Ситуация с парковкой автомобиля Toyota Prius возмущает жителей, проживающих в доме 46 на улице Сахалинской, сообщают «Вести:Приморье».

Автор поста объяснил, машину ставят так, что ее очень трудно объехать с любой из сторон. Несмотря на то, что по фото кажется, места достаточно. Однако те, кто знает особенности придомовой территории уверены, машина припаркована так, как удобно лишь владельцу белой Toyota.

Сахалинская, 46. Каждый день приезжает какой то нехороший человек, бросает Авто посередине, невозможно объехать ни с одной из сторон. Может увидит себя

, пишет авто поста в паблике dpskontrol125rus.

В комментариях подписчики возмутились поведением владельца данной машины и предложили варианты, как дать понять хозяину транспортного средства, что он не прав.

«Да там со всех сторон можно объехать, если умеешь водить авто».

«Интересна позиция тех людей, кто пишет что с двух сторон можно легко проехать. Не надо писать, если вы не знаете особенностей ландшафта. Слева обрыв, и можно проехать тютелька в тютельку к этому приусу. На паджеро человек сегодня не смог объехать его, потому что слева резко обрыв идёт. Другой вопрос, почему мы все должны каждый день объезжать его, стараясь не зацепить, и не угодить в обрыв. Проблема просто в человеческом пофигизме, бросил посередине и пошёл, он не думает что другие люди будут тоже парковаться».

«Только о себе думают потом пусть не обежается если теранут машину».

«Спустите ему колеса, делов то».

«*** по лобовухе, этот нехороший человек сразу туда дорогу забудет, вот и освободится пооезд».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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