«Номер - подставной»: жительница Приморья страдает от недовольных ее парковкой
Жительница Приморья просит помощи в пабликах края. Женщина рассказала о том, что ей постоянно звонят и обвиняют в том, что она паркуется не так и не там, сообщают «Вести:Приморье».
Жительница Арсеньева пояснила, на автомобиле Toyota Harrier, который ездит по Владивостоку, указан ее номер телефона. Однако не знает владельца и никогда не давала ему свой номер. Вероятно, данный водитель нарушает правила парковки, и недовольные этим горожане, звонят по указанному телефону.
Женщина отмечает, что проживает в Арсеньеве и у нее другая машина.
, — пишет автор в паблике dpskontrol125rus.
В комментариях женщине предложили способы, как выйти из этой ситуации.
«Да там по ходу телефон по *** написан и все цыфру какую-то путают!».
«Да просто ответьте по-хамски и скажите где вертели их просьбы. И машину во владивостоке испишут ключами и гвоздями».
«В следующий раз спросите номер машины».
«Был бы человеком так бы не делал».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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