«Номер - подставной»: жительница Приморья страдает от недовольных ее парковкой

Жительница Приморья просит помощи в пабликах края. Женщина рассказала о том, что ей постоянно звонят и обвиняют в том, что она паркуется не так и не там, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница Арсеньева пояснила, на автомобиле Toyota Harrier, который ездит по Владивостоку, указан ее номер телефона. Однако не знает владельца и никогда не давала ему свой номер. Вероятно, данный водитель нарушает правила парковки, и недовольные этим горожане, звонят по указанному телефону.

Женщина отмечает, что проживает в Арсеньеве и у нее другая машина.

... на нём указан мой номер телефона для связи, плюс что-то связанное с детскими товарами. (Сама живу в Арсеньеве, езжу на Сурфе). Люди звонят, ругаются, просят убрать машину. Может кто-то знает хозяина либо хозяин данного авто, будь человеком, напиши уже свой номер

, — пишет автор в паблике dpskontrol125rus.

В комментариях женщине предложили способы, как выйти из этой ситуации.

«Да там по ходу телефон по *** написан и все цыфру какую-то путают!».

«Да просто ответьте по-хамски и скажите где вертели их просьбы. И машину во владивостоке испишут ключами и гвоздями».

«В следующий раз спросите номер машины».

«Был бы человеком так бы не делал».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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