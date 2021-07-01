«Настойчиво уговаривал»: Женщина стала очевидцем странной ситуации

Жительница Приморья бьет тревогу и обращается к родителям, чтобы обратили внимание на ситуацию, свидетелем которой она стала в поселке Тавричанка, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина в паблике dpskontrol125rus оставила пост, в котором рассказала, свидетелем какой ситуации невольно стала, находясь в центре поселка на рынке. Так, она пояснила, что обратила внимание на девочек-подростков 12 - 14 лет, которые стояли у машины и разговаривали с водителем. Женщина отмечает, водитель предлагал девочкам поехать, покататься. Якобы, готов показать им видовую площадку.

Однако, когда местная жительница сказала водителю, что позвонит в полицию, он изменил место стоянки, встал у администрации.

Женщина описала приметы водителя: крепкое телосложение, лысый. Также она пояснила, водитель был на машине Тойота Аква.

В комментариях поста приморцы пояснили, что полицию следует вызвать сразу. Как оказалось, она так и сделала. Также жители края в очередной раз обратили внимание, стоит напомнить детям, знакомиться и куда-то ехать с малознакомыми людьми нельзя.

«Че, писать! Надо действовать! Номер есть! В полицию сообщить и всё!».

«Явно же, что ситуация для вмешательства полиции, вызывай. После читать будем, там пропали, там пропал».

«Нельзя детям знакомиться на улице, тем более куда-то ехать или идти».

«Это не "ложный" донос. А подозрение, сообщение о возможном преступлении и именно о нём сообщает человек ,в котором и обязана разобраться полиция и никто виновным не останется».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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