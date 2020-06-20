Шла рядом и пинала: Увиденное на улице вызвало возмущение горожан
Жительница Артема рассказала о ситуации, свидетелем которой стала совершенно случайно. Прогуливаясь по городу, женщина обратили внимание на даму, которая вела пони. Однако не наряд маленького беззащитного животного привлек внимание. А то, что вытворяла дама.
Не задумываясь о том, что рядом с ней идет живое существо, дама пинала его ногой и била кулаком по мордочке, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина, в паблике dps_artem задается вопросом, можно ли привлечь к ответственности людей за жестокое обращение с животными.
Приморцы осудили действия дамы, высказав предположение, что соответствующие органы должны обратить внимание на тех, кто зарабатывает на животных, при этом допускает жестокость в адрес животного.
«Таких нужно привлекать к уголовной ответственности».
«Видно, как пони боится... Неоднократно, вероятнее всего "прилетает"».
«Взять плетку, посадить на поводок и лупить, что есть мочи эту двухногую».
«Запретить зарабатывать на страданиях животных!».
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