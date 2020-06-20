Шла рядом и пинала: Увиденное на улице вызвало возмущение горожан

Жительница Артема рассказала о ситуации, свидетелем которой стала совершенно случайно. Прогуливаясь по городу, женщина обратили внимание на даму, которая вела пони. Однако не наряд маленького беззащитного животного привлек внимание. А то, что вытворяла дама.

Не задумываясь о том, что рядом с ней идет живое существо, дама пинала его ногой и била кулаком по мордочке, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина, в паблике dps_artem задается вопросом, можно ли привлечь к ответственности людей за жестокое обращение с животными.

Хотела бы поделится данным видео, может быть кто-то что-то сможет предпринять, а ситуацию я наблюдала своими глазами. Суть в том что особь в данном видео шла рядом с пони (потом ещё 100-150 метров на протяжении всей дороги) и вдруг с чего-то она упала, точно не видела из-за кустов, после чего (видно ей стало больно) и она начала лупить эту лошадь, так, как будто она в этом виновата, так вот, если ты не можешь обращаться с животными, не имей с ними дело, иди на другую работу. P.s Может быть я не знаю сути и так и должно быть, просто жалко животное.

Приморцы осудили действия дамы, высказав предположение, что соответствующие органы должны обратить внимание на тех, кто зарабатывает на животных, при этом допускает жестокость в адрес животного.

«Таких нужно привлекать к уголовной ответственности».

«Видно, как пони боится... Неоднократно, вероятнее всего "прилетает"».

«Взять плетку, посадить на поводок и лупить, что есть мочи эту двухногую».

«Запретить зарабатывать на страданиях животных!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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