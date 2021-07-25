Звонок с номера УМВД Приморья напугал женщину

Жительница Приморья рассказала о ситуации, с которой столкнулась, когда ответила на звонок незнакомца, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина рассказала, что едва не стала жертвой мошенников. Она пояснила, решила ответить на номер, который указывал, что это московский регион. Ей пытались объяснить, что происходит списание денег с ее счета. Далее перезвонили уже с номера УМВД по Приморскому краю. И все также пытались внушить жительнице Артема, что она может лишиться всех своих средств на счете. Женщина поняла, работают мошенники, решила предупредить о «схеме развода» приморцев.

Хочу предостеречь людей. Только что мне звонили мошенники! Схема такая. Сначала звонит московский номер, представляются сотрудниками сбербанка. Говорят о том, что якобы с вашего счета сейчас пытались снять средства. Далее соединяют типа со службой безопасности. Тут же параллельно названивает стационарный номер УМВД по Приморскому краю. Якобы им поступила заявка с банка о том, что с моего счета мошенники пытались снять деньги. "Сотрудник службы безопасности" говорит о том, что поговорите с "сотрудником МВД" и далее мы с вами свяжемся. Этот сотрудник МВД, чтобы я окончательно поверила во всё происходящее, просит забить номер, с которого он звонит в поисковик Яндекс, и убедится, что это действительно номер УМВД. Всё время и один, и второй пролечивают, чтобы я никому сейчас не говорила о произошедшем, чтобы найти мошенников! Тайна следствия, конфиденциальная информация, уголовная ответственность и т.д. По итогу я перезвонила на горячую линию УМВД, там сказали, что да, действительно это мошенники, и ни один сотрудник МВД не будет вам вот так звонить. Но номер, с которого мне звонили, действительно, принадлежит УМВД по Приморскому краю,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Приморцы обратили внимание на пост и пояснили, что уже сталкивались с подобной ситуацией.

«Я сразу *** посылаю, всех и стоматологию и окна и банки и тд».

«Мне тоже неделю незад звонили, ржали всей семьёй пока вели сним беседу. Минут тридцать точно, пока он меня сам на *** Не послал ».

«Аналогичная ситуация. Это звонят с московской тюрьмы. Люди с правильной дикцией. Говорили что с вашего счета пытались снять деньги. В итоге, я сразу понял что развод. Сказал ребята мошенникам привет».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru