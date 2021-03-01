«Мастер» парковки оставил двор утопать в мусоре

В Большом Камне разыскивают водителя, который неправильно припарковал свою машину, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель поставил свой автомобиль на противоположной от других стороне. Как выяснилось, расстояния между припаркованными авто оказалось недостаточным, чтобы смогла проехать машина спецслужб.

Жители близлежащих домов отмечают, сделана парковка, и, вероятно, только ленивый не захотел ей воспользоваться.

Владелец данного авто, уберите срочно машину. Сделали дополнительные парковки. Вы поставили машину в не положенном месте! Мусоровоз не смог проехать. Аллея Труда, 23,

пишет автор поста в паблике bkamen_news.

«А другие не мешают, если нет, то мусоровоз не умеет делать упражнение "змейка"».

«Вы че такие тупые. Ну видно же машины стоят вдоль дороги, все, слева. А этот тупо справа прирос. Ни пожара ни скорая ни мусора, не проедет!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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