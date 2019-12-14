Жители Владивостока наказали водителя внедорожника за парковку

Во Владивостоке на улице Нерчинской жители нашли способ наказать водителя дорогого автомобиля, который, по их мнению, неправильно припарковал свою машину, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятно, кто-то из жителей района вылил на капот и стекло джипа кефир и кетчуп. Те самым показав, скорее всего, что расправа может быть и жесткой. И стоит обратить внимание на то, где и как парковать авто.

В комментариях приморцы отметили, там действительно узкий участок, и передвигаться иногда очень сложно.

«Фото зрительно расширяет дорогу, на самом деле там узкое ***, и поставить такую немаленькую тарантайку в этой кишке, ну это я не знаю, что там внутри черепной коробки, конечно».

«Не, ну это прям очень лояльно, но водиле стоит задуматься, может быть хуже».

«Лично ехала там в 8 утра, стоит на сопке ,из-за него приходится объезжать,на встречку, а встречку фактически не видно,тоже материла его...там наклон хороший».

«Ну хоть кто-то начал учить ***, по факту там ключевое слово "дорога", подъем к дому, и дальше поворот налево к другому дому и дорога наверх прямо тоже к домам, и теперь представьте какой *** тем творится, когда выезжают слева и сверху а ты едешь наверх и на твоей полосе такие *** стоят. И дорога там да, убитая с ямами. Почему люди должны объезжать какого-то *** который положил на всех, да ещё и по ямам?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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