Водитель дорогого внедорожника с «интересными» номерами показал «правила» парковки

Жители Владивостока обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser, который, по их мнению, нарушил правила парковки, чем вызвал недоумение, сообщают «Вести:Приморье».

В инстраграм-аккаунте dps.control подписчик разместил фото, на котором видно, водитель Toyota припарковал свой автомобиль буквально заехав на разрушенный лестничный марш. Многие обратили внимание на машину, высказал предположение, что так часто поступают владельцы дорогих машин, которые считают, что «им можно». Отмечается, что лестница, у которой стоит внедорожник, находится на улице Светланской, в районе дома 85.

В комментариях по-разному отнеслись к ситуации. Одни не увидели в этом ничего неправильного, объяснив, что лестница разрушена, ей не пользуются. Другие, напротив, отметили, несмотря на то, что ей не пользуются, припарковался неправильно.

«Ребята, борзость таких "***" лечится их карманом - отправляйте такие фото в административные комиссии своих городов. По крайней мере, у нас на основании таких фактов и таких фотофиксаций штрафы назначают отлично», поделился своим мнением на увиденное, вероятно, на приморский житель.

«Мама дорогая, всё как после бомбежки. Ну и Светланская у нас».

«Да и че! Один *** там ступени сломаны, будто там *** как все ходят! Справа ступени норм, иди там».

«Ну и что что ступеньки сломаны, не подобает так ставить своё авто, проявляет неуважение к окружающим!».

«Закрыл собой дыру в лестнице, забота об окружающих чтоб никто ногу не сломал».

«Там больше встать негде. Слева от него поворот во двор и шлагбаум. Лестница настолько разрушена, что по ней человек спускаться не станет. Справа есть металлическая лестница для пешеходов».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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