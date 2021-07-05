«Ему можно, а Вы не правы»: жители Владивостока горячо обсуждают ситуацию на Арбате

Во Владивостоке, в районе Арбата, горожане обратили внимание на внедорожник, который, как им показалось, нарушал правила движения, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado движется по дороге, где в данный момент находятся пешеходы. При этом водитель подавал звуковой сигнал, чтобы машину заметили. Вероятно, многие смотрели на водителя и недоумевали, почему он так грубо нарушает ПДД.

Однако в комментариях горожане пояснили. Водитель едет не по пешеходной части любимого места многих владивостокцев. Это как раз тот проезд для жителей близлежащих домов. Кстати, которым пользуются и те, кто работает в компаниях, расположенных рядом.

Также жители города предположили, что автор поста, скорее всего, увидел такую картину, и она ввела его в ступор.

На Арбате из поворота выехала машина, и ехала вдоль Арбата, водитель сигналил чтобы ему дали проехать,

пишет автор поста в паблике dpskontrol125rus.

«Так это проезжая часть, для жильцов домов, доставки и машин служб».

«Автор, вы шли по преддомовой территории, это дорога, она ограждена металлическими столбами, что слева на видео, идите где фонтаны - это Арбат, а вы грубо говоря гуляете по дороге, да у вас преимущество, но это неуважение к тем людям, что живут в этих домах и хотят проехать к дому».

«Это Арбат. Там люди живут. Жил б ты там, тебя можно было б каждый день снимать и выкладывать. Пока что вот так».

«Тем кто там живёт или офис, Кафе, двигаться можно!».

«Ему можно, а Вы не правы».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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