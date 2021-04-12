«Властелин колец» привлек внимание жителей Владивостока

Во Владивостоке на улице Алеутской у дома номер 16 водитель автомобиля Audi привлек внимание пешеходов, которые обратили внимание на то, какое место для парковки выбрал водитель, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятно, водитель решил зайти в кафе, предполагают в комментариях поста горожане, и чтобы не утруждать себя лишними шагами, выбрал место практически у заведения. Другие, напротив, высказали мнение, что машина никому не мешает, и обращать на это не стоит.

«Просто рядом кафешка и в нем сейчас частенько собираются богатые судя по автомобилям. Частенько стоят прямо под знаком на аварийках».

«Он решил что местечко никто не занимает, так как оно только для вот таких избранных личностей».

«Да там всегда стоят ) как будто первый раз. Никому не мешает».

«Властелин колец».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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