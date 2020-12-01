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«Терпение на пределе»: очередной водитель возомнил себя «богом парковки»

«Терпение на пределе»: очередной водитель возомнил себя «богом парковки»

Источник фото: dpskontrol125rus

Во Владивостоке в районе улицы Дальзаводская водитель припарковал свой автомобиль, не обратив внимание на лестницу, по которой проходят граждане, сообщают «Вести:Приморье».

Фото, сделанное у дома 21 по улице Дальзаводская, опубликовал в одном из приморских пабликов житель города, который, вероятно, подойдя к лестнице, не смог ей воспользоваться. В таких случаях хочется задать вопрос, чем водитель думал, когда оставил машину.

В комментариях отметили, таких водителей надо учить, где не стоит парковать свой автомобиль.

«Мол проходите через боковую дверь».

«Терпение горожан - на пределе».

«Потом такие водители жалуются, мол, уши свернуты, колеса проткнули, стекло разбито...».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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