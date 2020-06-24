«Детей туда, срочно»: мастерство парковки показали сразу несколько водителей

Во Владивостоке на улице Героев Хасана очередной водитель реши вопрос парковки своего автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах, опубликованных в паблике dps.control видно, водитель оставил свою машину на детской площадке. Кажется, если ребенок будет скатываться с горки, может упереться в припаркованный автомобиль. Граждане обратили внимание, что водитель в таком отношении к окружающим не одинок, на площадке стоит еще один автомобиль. У многих сложилось впечатление, что эти машинки там поставили для того, чтобы дети играли.

«За машинкой ещё одна есть, ну видно же, что ребенок играл и забыл. Может мамка его кушать позвала. Покушает и выйдет, поиграет и домой заберет».

«С горки прямо на крышу.. Уууух!».

«Потом будет в дежурку ломиться: 'найдите тех кто лопарками и камушками с песочком мне машину поцарапал?'».

«Водила матерился наверное, когда выходил из тачки. Мол какого *** на парковке детскую площадку поставили?!».

«Водитель не понял, почему его дверь уперлась в горку».

«Детей туда, срочно».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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