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«Царь приехал»: очередной водитель поразил умением выбрать место для парковки

«Царь приехал»: очередной водитель поразил умением выбрать место для парковки

Источник фото: pixabay.com / dps_controlnews

Во Владивостоке на улице Кузнецова у дома 53 водитель решил проблему парковки удобным для него способом, сообщают «Вести:Приморье».

В приморских пабликах автор поста показал, как один из водителей нашел удобное место для того, чтобы оставить на какое-то время стой автомобиль. Вероятно, владелец машины не задумался, к чему это может привести. На фото видно, машину оставили между двух пешеходных дорожек, которые ведут к детской площадке.

В комментариях приморцы сильно удивились такому безразличию водителя в отношении других граждан. некоторые предложили способы, как наказать владельца авто.

«Безразличие, плевал он или она на всех».

«Эвакуатор в помощь».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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